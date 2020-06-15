Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1467 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 142 bin 370 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 159 bin 213 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1467 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 807 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1511 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1423 lira 36 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 72 milyon 395 bin 417 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 73 milyon 210 bin 772 metreküp olarak kayıtlara geçti.