Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 26 bin 845 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 624 bin 378 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 73 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 53 milyon 198 bin 317 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 54 milyon 8 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.