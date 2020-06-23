Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 964 bin 179 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 26 bin 845 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 796 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1509 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 76 milyon 127 bin 791 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 783 bin 418 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:17 Kaynak: AA

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