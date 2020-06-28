Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1490 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1490 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 733 bin 350 lira oldu. Bu rakam cuma günü 12 milyon 906 bin 844 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1490 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 872 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1480 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1535 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 63 milyon 145 bin 684 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 61 milyon 657 bin 714 metreküp olarak kayıtlara geçti

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:11 Kaynak: AA

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