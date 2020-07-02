Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1303 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 703 bin 942 lira oldu. Bu rakam salı günü 15 milyon 356 bin 820 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1303 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 426 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1342 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1263 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 32 bin 974 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 926 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.