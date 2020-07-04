Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1295 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 668 bin 720 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 479 bin 708 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1295 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 919 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1334 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1256 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 588 bin 795 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 756 bin 51 metreküp olarak kayıtlara geçti.