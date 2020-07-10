Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1290 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 519 bin 374 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 155 bin 323 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1290 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1329 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1252 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 894 bin 468 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 297 bin 251 metreküp olarak kayıtlara geçti.