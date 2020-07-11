Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1287 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1287 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 243 bin 944 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 519 bin 374 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1287 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 262 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1326 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1248 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 597 bin 930 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 341 bin 621 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:01 Kaynak: AA

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