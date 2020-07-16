Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1278 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 811 bin 340 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 638 bin 928 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1278 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 92 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1317 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 1240 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 976 bin 917 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 757 bin 210 metreküp olarak kayıtlara geçti.