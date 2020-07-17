Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 400 bin 934 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 811 bin 340 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1280 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 218 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1319 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 1242 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 155 bin 562 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 777 bin 50 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:15 Kaynak: AA

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