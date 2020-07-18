Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1278 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 298 bin 780 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 291 bin 708 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1278 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 277 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1316 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 1239 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 19 bin 578 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 441 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.