Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1269 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 11 bin 775 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 543 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1269 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 161 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1307 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 1231 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 733 bin 68 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 633 bin 11 metreküp olarak kayıtlara geçti.