Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 372 bin 68 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 355 bin 276 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1271 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1310 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1233 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 636 bin 207 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 940 bin 770 metreküp olarak kayıtlara geçti.