Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1276 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 194 bin 794 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 463 bin 96 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1276 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 78 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1314 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1237 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 594 bin 773 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 482 bin 868 metreküp olarak kayıtlara geçti.