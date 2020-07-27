Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1273 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 755 bin 621 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 8 milyon 75 bin 820 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1273 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 724 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1382 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1253 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 50 bin 467 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 649 bin 776 metreküp olarak kayıtlara geçti.