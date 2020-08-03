Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1377 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 10 milyon 392 bin 661 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 694 bin 39 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1377 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 549 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1418 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1335 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 64 milyon 77 bin 694 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 64 milyon 401 bin 857 metreküp olarak kayıtlara geçti.