Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1408 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 634 bin 698 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 21 milyon 702 bin 619 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 16 milyon 786 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1450 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1366 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 350 bin 81 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 801 bin 119 metreküp olarak kayıtlara geçti.