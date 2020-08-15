Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 80 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 936 bin 992 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 708 bin 699 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1311 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 45 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 106 milyon 947 bin 787 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 601 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.