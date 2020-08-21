Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 36 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 931 bin 177 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 12 milyon 130 bin 637 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 291 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 5 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 118 milyon 987 bin 873 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 312 bin 754 metreküp olarak kayıtlara geçti.