Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 464 bin 483 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 63 bin 710 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 406 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1350 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 198 bin 33 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 750 bin 614 metreküp olarak kayıtlara geçti.