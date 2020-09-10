Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1323 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 610 bin 264 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 791 bin 134 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1323 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 727 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1362 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 1283 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 755 bin 999 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 905 bin 387 metreküp olarak kayıtlara geçti.