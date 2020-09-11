Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 232 bin 663 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 610 bin 264 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1325 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 181 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 398 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 462 bin 260 metreküp olarak kayıtlara geçti.