Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1326 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 434 bin 23 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 232 bin 663 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1326 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 341 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1366 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1286 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 12 milyon 121 bin 404 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 348 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.