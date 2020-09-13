Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 786 bin 895 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 434 bin 23 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 121 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 153 bin 962 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 777 bin 808 metreküp olarak kayıtlara geçti.