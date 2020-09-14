Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1323 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 229 bin 650 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 786 bin 895 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1323 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 711 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1362 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1283 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 34 bin 540 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 89 bin 523 metreküp olarak kayıtlara geçti.