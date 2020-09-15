Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 84 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 75 bin 761 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 229 bin 650 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 71 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1285 lira 9 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 127 milyon 608 bin 598 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 201 bin 245 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:21 - Kaynak: AA
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