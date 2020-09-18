Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1324 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 898 bin 347 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 381 bin 519 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1324 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 941 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1364 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1284 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 132 milyon 109 bin 381 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 279 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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