Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1353 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1353 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 920 bin 455 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 741 bin 302 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1353 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 152 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1394 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1313 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 472 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 81 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cumartesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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