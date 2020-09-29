Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1355 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 885 bin 344 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 920 bin 455 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1355 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 856 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1396 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1314 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 799 bin 151 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 124 bin 106 metreküp olarak kayıtlara geçti.