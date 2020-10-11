Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.10.2020 14:03
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 728 bin 975 oldu. Bu rakam cuma günü 15 milyon 361 bin 920 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 8 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 719 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 712 bin 699 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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