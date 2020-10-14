Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 172 bin 227 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 16 milyon 623 bin 919 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 108 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 128 milyon 159 bin 413 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 75 bin 629 metreküp olarak kayda geçti.