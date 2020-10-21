Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 24 bin 113 oldu. Bu rakam pazartesi günü 17 milyon 35 bin 925 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 270 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 64 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 132 milyon 368 bin 10 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 911 bin 890 metreküp olarak kayda geçti.