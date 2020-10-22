Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.10.2020 14:15
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 605 bin 324 oldu. Bu rakam salı günü 20 milyon 24 bin 113 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 173 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 73 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 136 milyon 136 bin 983 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 570 bin 47 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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