Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 906 bin 17 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 18 milyon 605 bin 324 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 644 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1272 lira 77 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 136 milyon 794 bin 839 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 415 bin 539 metreküp olarak kayda geçti.