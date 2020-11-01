Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

01.11.2020 14:01
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1389 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1389 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 767 bin 863 lira oldu. Bu rakam cuma günü 12 milyon 903 bin 278 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1389 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 872 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1431 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 1348 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 43 bin 456 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 962 bin 535 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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