Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1390 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 874 bin 269 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 669 bin 4 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1390 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 973 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1432 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 1349 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 76 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 261 bin 116 metreküp olarak kayda geçti.