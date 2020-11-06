Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1419 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 961 bin 375 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 10 milyon 975 bin 986 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1419 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 905 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1462 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1377 lira 39 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 159 milyon 734 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 160 milyon 880 bin 59 metreküp olarak kayda geçti.