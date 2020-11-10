Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 460 bin 770 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 321 bin 667 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 271 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1471 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1386 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 163 milyon 78 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 499 bin 742 metreküp olarak kayda geçti.