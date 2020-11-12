Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.11.2020 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1435 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1435 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 975 bin 860 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 26 bin 594 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1435 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 554 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1478 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1392 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 167 milyon 455 bin 214 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 305 bin 319 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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