Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1327 lira 65 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 37 bin 312 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 18 bin 357 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1327 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 49 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1367 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1287 lira 82 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 194 milyon 132 bin 916 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 940 bin 711 metreküp olarak kayda geçti.