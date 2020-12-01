Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

01.12.2020 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1321 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1321 lira 16 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 424 bin 856 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 37 bin 312 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1321 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 343 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1281 lira 53 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 213 milyon 371 bin 529 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 884 bin 720 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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