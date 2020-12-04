Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 90 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 241 bin 145 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 215 bin 120 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 969 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 30 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 215 milyon 982 bin 742 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 924 bin 311 metreküp olarak kayda geçti.