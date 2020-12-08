Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 74 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 226 bin 721 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 697 bin 952 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 200 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 15 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 208 milyon 123 bin 721 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 902 bin 818 metreküp olarak kayda geçti.