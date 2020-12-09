Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.12.2020 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 816 bin 178 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 226 bin 721 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 891 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 9 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 210 milyon 435 bin 274 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 97 bin 526 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Pazartesi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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