Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.12.2020 14:09
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1332 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1332 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 720 bin 686 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 447 bin 901 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1332 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 545 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1372 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1292 lira 63 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 183 milyon 631 bin 171 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 185 milyon 998 bin 507 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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