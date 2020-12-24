Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

24.12.2020 14:39
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1300 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 995 bin 438 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 267 bin 914 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1300 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 580 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1339 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 1261 lira 15 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 244 milyon 90 bin 220 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 242 milyon 587 bin 641 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türkiye, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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