Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1298 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 871 bin 269 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 995 bin 438 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1298 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 523 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1337 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 1259 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 237 milyon 503 bin 919 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 108 bin 922 metreküp olarak kayda geçti.