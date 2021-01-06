Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06.01.2021 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1317 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1317 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 371 bin 359 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 963 bin 83 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1357 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1278 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1317 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 314 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 199 milyon 576 bin 314 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 407 bin 691 metreküp olarak kayda geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Pazartesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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