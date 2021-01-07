Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1308 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 257 bin 771 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 371 bin 359 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1308 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 254 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 201 milyon 377 bin 3 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 201 milyon 35 bin 878 metreküp olarak kayda geçti.