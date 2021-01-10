Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1289 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 445 bin 122 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 515 bin 145 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1327 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1250 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1289 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 892 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 183 milyon 963 bin 421 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 274 bin 721 metreküp olarak kayda geçti.